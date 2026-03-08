HomeTelevisione“Guerrieri - La regola dell’equilibrio”, la serie tv con Alessandro Gassmann -...
Televisione

“Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, la serie tv con Alessandro Gassmann – Rai1

Redazione
di Redazione
Guerrieri - La regola dell’equilibrio

Alessandro Gassmann è il protagonista della nuova fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, in onda da lunedì 9 marzo 2026 in prima serata su Rai1.
La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

La serie tv in 4 puntate è liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio “Ragionevoli dubbi”, “Le perfezioni provvisorie”, “La regola dell’equilibrio”.

Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze. L’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità.

Appassionato di boxe, Guerrieri è un uomo nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando.

In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronta con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione.

Ad affiancarlo in queste sfide ci sono il fidato e abile ispettore di Polizia Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Venitucci; Annapaola (Ivana Lotito), ex giornalista di cronaca nera, ora audace investigatrice privata; Consuelo (Lea Gavino), brava praticante dello studio Guerrieri; il nuovo stagista Toni (Michele Ragno), distratto patologico ma imprevedibile e geniale.

MOSTRE

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei