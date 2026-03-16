“Guerrieri – La regola dell’equilibrio” – La trama della seconda puntata

Su Rai1 lunedì 16 marzo 2026 in prima serata va in onda la seconda puntata della serie tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, con Alessandro Gassmann.
La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.
Guerrieri – La regola dell’equilibrio – Le perfezioni provvisorie – La trama della seconda puntata
Sulla scrivania di Guerrieri arriva un fascicolo più adatto a un detective che a un avvocato: Manuela, vent’anni, è scomparsa senza lasciare traccia dopo una festa. Di fronte alla disperazione dei genitori, Guido decide di indagare personalmente.
Con la sua squadra Guerrieri scava in una vita solo all’apparenza senza ombre, cercando una risposta al mistero nelle relazioni di Manuela: i genitori, l’ex fidanzato, il datore di lavoro, la coinquilina e la sua migliore amica Caterina che lo affiancherà nelle ricerche.
Non sarà facile portare alla luce il mondo segreto di Manuela e la scioccante verità che si cela dietro la sua scomparsa.
Il cast
Nel cast Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella, Davide Mancini, Giampiero Borgia, Lorenzo Gioielli, Daniela Virgilio, Pascal Zullino, Nicola Mummolo, Federica Lucaferri, Brian Boccuni, Roberta De Santis.