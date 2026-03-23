“Guerrieri” – La trama e il cast della terza puntata

Su Rai1 lunedì 23 marzo 2026 in prima serata va in onda la terza puntata della serie tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, con Alessandro Gassmann.

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio – Colpevole – La trama della terza puntata

Angelo, barman del Chelsea e pupillo di Nadia, proprietaria del locale che per Guerrieri è diventato una seconda casa, viene accusato di omicidio. La vittima è la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo.

Angelo si proclama innocente ma gli indizi a suo carico si moltiplicano e si fanno schiaccianti. Guido accetta il caso anche per la sua amicizia con Nadia.

Indagando nella vita della vittima, Guerrieri e la sua squadra metteranno in discussione una verità che sembrava già scritta.

Intanto sul fronte Larocca, l’incidente probatorio segna una vittoria importante per Guerrieri, che smonta la testimonianza del pentito Capodacqua, che accusava il magistrato.

Sarà una morte improvvisa a sconvolgere un quadro molto più complesso e torbido di quanto Guido Guerrieri potesse immaginare.

Guerrieri – Il cast

Nel cast Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella, Davide Mancini, Giampiero Borgia, Lorenzo Gioielli, Daniela Virgilio, Pascal Zullino, Nicola Mummolo, Federica Lucaferri, Brian Boccuni, Roberta De Santis.