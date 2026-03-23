HomeTelevisione“Guerrieri” - La trama e il cast della terza puntata
Televisione

“Guerrieri” – La trama e il cast della terza puntata

Redazione
di Redazione
Guerrieri - La regola dell’equilibrio

Su Rai1 lunedì 23 marzo 2026 in prima serata va in onda la terza puntata della serie tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, con Alessandro Gassmann.
La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Guerrieri – La regola dell’equilibrioColpevole – La trama della terza puntata

Angelo, barman del Chelsea e pupillo di Nadia, proprietaria del locale che per Guerrieri è diventato una seconda casa, viene accusato di omicidio. La vittima è la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo.

Angelo si proclama innocente ma gli indizi a suo carico si moltiplicano e si fanno schiaccianti. Guido accetta il caso anche per la sua amicizia con Nadia.

Indagando nella vita della vittima, Guerrieri e la sua squadra metteranno in discussione una verità che sembrava già scritta.

Intanto sul fronte Larocca, l’incidente probatorio segna una vittoria importante per Guerrieri, che smonta la testimonianza del pentito Capodacqua, che accusava il magistrato.

Sarà una morte improvvisa a sconvolgere un quadro molto più complesso e torbido di quanto Guido Guerrieri potesse immaginare.

Guerrieri – Il cast

Nel cast Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella, Davide Mancini, Giampiero Borgia, Lorenzo Gioielli, Daniela Virgilio, Pascal Zullino, Nicola Mummolo, Federica Lucaferri, Brian Boccuni, Roberta De Santis.

MOSTRE

Sacro&Pop – La Quasi oliva speciosa in campis di Niccolò Barabino

"Sacro&Pop - La Quasi oliva speciosa in campis"
Read more

Riapre Il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna

Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna
Read more

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei