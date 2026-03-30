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“Guerrieri” – Ultima puntata – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Guerrieri - La regola dell’equilibrio

Su Rai1 lunedì 30 marzo 2026 in prima serata va in onda la quarta e ultima puntata della serie tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, con Alessandro Gassmann.
La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio – La trama della quarta puntata

Annapaola, la detective di fiducia di Guido Guerrieri, è convinta che la morte di Corsano non sia dovuta ad un suicidio.

L’allenatore di boxe di Guido, poi, il maestro Quintavalle, è ancora in attesa della sentenza della Cassazione.

Intanto Guido conosce la sua nuova vicina di casa, Margherita, una violoncellista con la quale scopre di condividere una sintonia che dopo tanto tempo riaccende in lui il desiderio di una relazione più profonda.

Guerrieri – Il cast

Nel cast Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella, Davide Mancini, Nicola Mummolo, Giampiero Borgia, Lorenzo Gioielli.

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