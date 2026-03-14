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“I maneggi per maritare una figlia”, commedia con Tullio Solenghi – Rai5

Redazione
di Redazione
I maneggi per maritare una figlia

Su Rai5 sabato 14 marzo 2026 in prima serata va in onda “I maneggi per maritare una figlia”, commedia in due atti di Niccolò Bacigalupo, con protagonista e regista Tullio Solenghi, che ha firmato, insieme a Margherita Rubino, anche l’adattamento.

Le scene e i costumi sono di Davide Livermore.

Con Tullio Solenghi, affiancato da Elisabetta Pozzi, sono sul palco Roberto Alinghieri, Riccardo Livermore, Isabella Maria Loi, Pier Luigi Pasino, Federico Pasquali, Stefania Pepe, Laura Repetto.

Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova, Centro Teatrale Bresciano, con la regia televisiva di Marco Odetto.

I maneggi per maritare una figlia – La trama

I coniugi Steva e Giggia vorrebbero maritare la propria unica figlia, Metilde, con un “buon partito”.
I due si impegnano, pertanto, nella ricerca di colui che dovrà assicurarle un futuro di agi e ricchezze.
La “selezione” procede tra malintesi, battibecchi e gag.

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