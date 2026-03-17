“I peggiori giorni”, film su Cine34 – Il cast e la trama

Su Cine34 martedì 17 marzo 2026 in prima serata va in onda il film di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo dal titolo “I peggiori giorni“.
I peggiori giorni – La trama
Quattro episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie:
– Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre.
– Un imprenditore sul lastrico viene preso in ostaggio il Primo Maggio da un suo ex dipendente che, licenziato – a suo dire – senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione.
– Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete.
– Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore.
Nel cast Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni Storti, Sara Baccarini, Marco Bonini, Liliana Fiorelli, Massimo Wertmŭller, Francesco Leo, Greta Favino, Nicola Cuneo, Antonella Attili, Germana Cifani, Urbano Lione, Tezeta Abraham.