"Il mio nome è Riccardo Cocciante", un docufilm su Rai1

È dedicato a Riccardo Cocciante, artista di fama internazionale, il docufilm in onda mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata su Rai1.

Il docufilm, dal titolo “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, è il racconto della vita e della carriera di uno dei più grandi artisti del nostro tempo. L’aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla musica.

Tra le testimonianze raccolte, quelle di Laura Pausini, Gianna Nannini, Elodie, Achille Lauro, Mogol, Fiorella Mannoia.

