“Il sapore del successo”, film su Rai Movie – La trama

Il sapore del successo

Su Rai Movie martedì 10 marzo 2026 alle ore 21.10 va in onda il film “Il sapore del successo“, diretto da John Wells.

Il sapore del successo – La trama

Lo chef Adam Jones aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle “esplosioni di gusto”.

Per provare a riscattarsi, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione, compreso l’aiuto della bellissima Helene.

Nel cast Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Bruhl, Riccardo Scamarcio, Sam Keeley, Alicia Vikander, Matthew Rhys, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James, Sarah Greene.

