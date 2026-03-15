“Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” – La trama della seconda puntata

Su Rai1 domenica 15 marzo 2026 in prima serata va in onda la seconda puntata della nuova stagione della serie tv “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore“, con protagonista Vanessa Scalera.

La serie, diretta da Francesco Amato, è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i Sassi”, “Via del Riscatto”, “Maltempo” e “Rione Serra venerdì”.

Questa seconda puntata ha per titolo “Figli e figliastri”.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Figli e figliastri – La trama

Pietro inaugura pieno di entusiasmo la sua nuova vita alla First Energy raccogliendo i primi consensi. Ha come benefit un’automobile elettrica e una casa domotica in cui va a rifugiarsi il padre Luciano, in fuga dallo sciopero della moglie Filomena.

Imma è impegnata nell’indagine sull’uccisione di una professoressa in pensione e mal sopporta le ingerenze del nuovo procuratore capo Altiero Galliano. Il giallo ha a che fare con il passato della donna.

Mentre Valentina rimuove il disagio creato dai genitori lavorando nella comunità Bandusia, la vendita della casa di famiglia entra nel vivo con i primi appuntamenti, che Imma e Pietro affrontano con visibile imbarazzo.

Diana si divide tra i tentativi di aiutare la Moliterni con i permessi per partecipare alle prove dello spettacolo e le molteplici visite per tentare di risolvere la sua malattia cutanea.

Imma prosegue le lezioni con Mike, occasioni per conversare in inglese ma anche per confidarsi con lui.

Il cast

Nel cast Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Rocco Papaleo, Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Dora Romano, Lucia Zotti, Nando Irene, Carlo De Ruggieri, Moniga Dugo, Edoardo Fossati, Tim Daish.