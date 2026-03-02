HomeTelevisione“Killers of the Flower Moon”, un film con Leonardo Di Caprio e...
"Killers of the Flower Moon", un film con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro – Rai Movie

Killers of the Flower Moon

Su Rai Movie lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Martin Scorsese dal titolo “Killers of the Flower Moon”, con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

Il film è ratto dall’omonimo best seller di David Grann.

Killers of the Flower Moon – La trama

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasforma l’esistenza degli Osage, che diventano in breve tempo molto ricchi.

Ma le ricchezze di questi nativi americani entrano ben presto nelle mire dei bianchi.

Nel cast Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau.

