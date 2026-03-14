“La Confessione” – 14 marzo – Gli ospiti – Rai3

Su Rai3 sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.
Ospiti della puntata Maurizio De Giovanni e Vladimir Luxuria.
Maurizio De Giovanni, scrittore di successo, parlerà della sua carriera e commenterà fatti di attualità. I suoi libri si sono trasformati in serie tv amatissime dal pubblico, come il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre.
Vladimir Luxuria ripercorrerà le fasi della sua vita e le sue battaglie per i diritti civili che l’hanno portata in Parlamento nel 2006.