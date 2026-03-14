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“La Confessione” – 14 marzo – Gli ospiti – Rai3

Redazione
di Redazione
La Confessione

Su Rai3 sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.

Ospiti della puntata Maurizio De Giovanni e Vladimir Luxuria.

Maurizio De Giovanni, scrittore di successo, parlerà della sua carriera e commenterà fatti di attualità. I suoi libri si sono trasformati in serie tv amatissime dal pubblico, come il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre.

Vladimir Luxuria ripercorrerà le fasi della sua vita e le sue battaglie per i diritti civili che l’hanno portata in Parlamento nel 2006.

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