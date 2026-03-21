“La Confessione” – 21 marzo – Gli ospiti – Rai3

Su Rai3 sabato 21 marzo 2026 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.

Ospiti della puntata Francesca Mannocchi e Caterina Guzzanti.

Francesca Mannocchi, esperta di migrazioni e conflitti, inviata in molteplici aree di guerra, ripercorre la sua carriera giornalistica sin dagli esordi. Francesca Mannocchi sarà dal 29 marzo 2026 nei teatri con lo spettacolo “Crescere, la guerra”, che la vedrà protagonista insieme al musicista Rodrigo D’Erasmo.

Caterina Guzzanti, attrice e imitatrice, parla del rapporto con gli altri due attori della famiglia, Corrado e Sabina, e con il padre Paolo, giornalista ed ex parlamentare, senza tralasciare commenti sull’attualità.