“La Confessione” – Gli ospiti – 28 marzo

Su Rai3 sabato 28 marzo 2026 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.

Ospiti della puntata Pietro Grasso e Massimiliano Gallo.

Pietro Grasso ha ricoperto importanti ruoli nell’ambito della magistratura ed è stato Procuratore Nazionale Antimafia. In ambito politico ha ricoperto prestigiosi incarichi, tra i quali quello di Presidente del Senato.

Nel programma di Peter Gomez parlerà della sua lunga carriera nelle istituzioni.

Massimiliano Gallo, attore molto amato dal pubblico, che nella serie tv di grande successo “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” interpreta il marito della protagonista, parlerà della sua lunga carriera come attore di teatro, di cinema e tv.

“La salita” è il titolo del suo film di esordio alla regia, nei cinema dal 9 aprile 2026.