“La pelle del mondo” – Gli ospiti – 28 marzo

Su Rai3 sabato 28 marzo 2026 in prima serata quarto appuntamento con “La pelle del mondo“, il nuovo programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

“La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

L’umanità tende sempre più a concentrarsi nei centri urbani. Ci si chiede allora quale ruolo nelle città potrebbero assumere le piante. Ospiti di puntata: Mario Cucinella, Vasco Brondi, Ada Colau, Chiara Pavan, Maurizio Carucci, Giovanni Storti, Viktor Kossakovsky.

Corrado Guzzanti torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.