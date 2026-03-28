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“La pelle del mondo” – Gli ospiti – 28 marzo

Redazione
di Redazione
La pelle del mondo

Su Rai3 sabato 28 marzo 2026 in prima serata quarto appuntamento con “La pelle del mondo“, il nuovo programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

L’umanità tende sempre più a concentrarsi nei centri urbani. Ci si chiede allora quale ruolo nelle città potrebbero assumere le piante. Ospiti di puntata: Mario Cucinella, Vasco Brondi, Ada Colau, Chiara Pavan, Maurizio Carucci, Giovanni Storti, Viktor Kossakovsky.

Corrado Guzzanti torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

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