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“La pelle del mondo” – Seconda puntata del programma con Stefano Mancuso e Lillo – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
La pelle del mondo

Su Rai3 venerdì 13 marzo 2026 in prima serata secondo appuntamento con “La pelle del mondo“, il nuovo programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

In questa seconda puntata, insieme ad Alessandro Barbero, Stefania Andreoli, Ilaria Capua, Giuliano Sangiorgi, verrà approfondito il rapporto tra uomini e piante dal punto di vista della salute collettiva.

Da sempre gli uomini utilizzano le piante per curarsi e, in alcune circostanze, sembra che anche la sola presenza di queste possa contribuire al benessere delle persone e alla loro guarigione.

Tra gli ospiti: Corrado Guzzanti, che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda, che propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini, che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

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