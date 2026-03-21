“La pelle del mondo” – Terza puntata del programma con Stefano Mancuso e Lillo – Gli ospiti

Su Rai3 sabato 21 marzo 2026 in prima serata terzo appuntamento con “La pelle del mondo“, il nuovo programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

“La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

Le piante non hanno cervello. Può bastare questa constatazione per negare loro una forma di intelligenza? In questa terza puntata, insieme ad Alessandro Gassmann, Giorgio Vallortigara, Christian De Sica, Simona Lodato, Anna Favella, Guido Brera, Andrea Muzii, verrà approfondito il significato del concetto di intelligenza e di memoria.

Tra gli ospiti: Corrado Guzzanti, che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda, che propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini, che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.