“Le libere donne”, il cast della serie tv con Lino Guanciale e la trama della seconda puntata

Secondo appuntamento su Rai1, martedì 17 marzo 2027 in prima serata, con la serie tv “Le libere donne”, con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio.

La serie, con la regia di Michele Soavi, è tratta dal libro di Mario Tobino “Le libere donne di Magliano”.

Ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino, uno psichiatra con la passione per la poesia e la scrittura, che lavora nel manicomio femminile di Maggiano.

Attraverso metodi alternativi, si distingue per un approccio più umano e innovativo, proteggendo la dignità delle sue pazienti.

Le libere donne – La trama degli episodi 3 e 4

Episodio 3

Una notte l’infermiere Beppe tenta di aggredire Margherita, ma Tobino riesce a fermarlo appena in tempo.

Successivamente la donna, nel corso dell’udienza davanti al giudice per stabilirne l’infermità mentale, affronta il marito denunciandone gli abusi, ma non viene creduta: crolla, aggredisce l’uomo e finisce in isolamento.

Il dottor Anselmi, che nota come l’amico Tobino si stia avvicinando a Margherita, gli consiglia di non farsi coinvolgere.

Paola, intanto, ha promesso di aiutare Marta, un’ebrea nascosta a Maggiano.

Intanto Margherita, all’interno dell’ospedale psichiatrico, oscilla tra lucidità e depressione e Mario, per aiutarla, cerca terapie alternative all’elettroshock, praticato invece con insistenza da un suo collega.

Episodio 4

La notizia dell’armistizio di Badoglio alimenta speranze tra medici e personale, mentre la fame spinge le pazienti alla rivolta.

Il Direttore Roncoroni cerca, intanto, di ottenere delle derrate alimentari per il suo istituto, ma torna a Maggiano a mani vuote.

Paola, scampata ai rastrellamenti, va a trovare Mario e il loro incontro fa riemergere sentimenti irrisolti e una passione mai sopita.

L’improvvisa irruzione dei nazisti nell’ospedale psichiatrico, alla ricerca dell’ebrea nascosta tra le pazienti, getta tutti nell’angoscia.

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio, Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, Gea Dall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Adriano Exacoustos, Luigi Diberti.