HomeTelevisione“Le libere donne”, terza e ultima puntata - La trama e il...
Televisione

“Le libere donne”, terza e ultima puntata – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Lino Guanciale in Le libere donne

Terzo e ultimo appuntamento su Rai1, martedì 24 marzo 2026 in prima serata, con la serie tv “Le libere donne”, con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio.

La serie, con la regia di Michele Soavi, è tratta dal libro di Mario TobinoLe libere donne di Magliano”.

Ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino, uno psichiatra con la passione per la poesia e la scrittura, che lavora nel manicomio femminile di Maggiano.
Attraverso metodi alternativi, si distingue per un approccio più umano e innovativo, proteggendo la dignità delle sue pazienti.

Le libere donne – La trama degli episodi 5 e 6

Episodio 5
Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio.

Margherita, gelosa di Paola, scatena una crisi che porta una delle degenti a un gesto estremo. Più tardi, leggendo una sorta di diario di Tobino, Paola scopre che l’uomo è segretamente innamorato di Margherita, la quale intanto progetta la fuga dall’ospedale psichiatrico.

Mario, nel frattempo, continua a cercare la verità su Margherita.

Poco dopo Beppe, l’ex infermiere divenuto uno squadrista fascista, irrompe armato a Maggiano accusando Roncoroni di nascondere un’ebrea.
Intanto, fervono i preparativi per il ballo in maschera.

Episodio 6
Al ballo in maschera, il colonnello nazista Sommer dà un ultimatum a Roncoroni perché gli consegni l’ebrea nascosta.

In un clima solo apparentemente sereno, il terrore inizia a serpeggiare tra medici e pazienti.

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio, Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, GeaDall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Adriano Exacoustos, Luigi Diberti.

MOSTRE

Sacro&Pop – La Quasi oliva speciosa in campis di Niccolò Barabino

"Sacro&Pop - La Quasi oliva speciosa in campis"
Read more

Riapre Il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna

Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna
Read more

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei