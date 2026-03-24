“Le libere donne”, terza e ultima puntata – La trama e il cast

Terzo e ultimo appuntamento su Rai1, martedì 24 marzo 2026 in prima serata, con la serie tv “Le libere donne”, con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio.

La serie, con la regia di Michele Soavi, è tratta dal libro di Mario Tobino “Le libere donne di Magliano”.

Ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino, uno psichiatra con la passione per la poesia e la scrittura, che lavora nel manicomio femminile di Maggiano.

Attraverso metodi alternativi, si distingue per un approccio più umano e innovativo, proteggendo la dignità delle sue pazienti.

Le libere donne – La trama degli episodi 5 e 6

Episodio 5

Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio.

Margherita, gelosa di Paola, scatena una crisi che porta una delle degenti a un gesto estremo. Più tardi, leggendo una sorta di diario di Tobino, Paola scopre che l’uomo è segretamente innamorato di Margherita, la quale intanto progetta la fuga dall’ospedale psichiatrico.

Mario, nel frattempo, continua a cercare la verità su Margherita.

Poco dopo Beppe, l’ex infermiere divenuto uno squadrista fascista, irrompe armato a Maggiano accusando Roncoroni di nascondere un’ebrea.

Intanto, fervono i preparativi per il ballo in maschera.

Episodio 6

Al ballo in maschera, il colonnello nazista Sommer dà un ultimatum a Roncoroni perché gli consegni l’ebrea nascosta.

In un clima solo apparentemente sereno, il terrore inizia a serpeggiare tra medici e pazienti.

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio, Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, GeaDall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Adriano Exacoustos, Luigi Diberti.