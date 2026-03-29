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“Mission”, film su Rai5 – La trama

Redazione
di Redazione
Mission

Su Rai5 domenica 29 marzo 2026 alle ore 21.23 va in onda il film “Mission“, il capolavoro cinematografico diretto da Roland Joffè.
Una storia intensa di fede, redenzione e conflitto ambientata nel Sud America del XVIII secolo.

Mission – La trama

Rodrigo Mendoza, un ex mercenario e trafficante di schiavi, e il missionario gesuita Padre Gabriel insieme cercano di difendere una comunità di indigeni Guaraní minacciata dall’espansione coloniale e dalle scelte politiche che mettono in pericolo la vita e la libertà di quel popolo.

Un film girato in scenari naturali mozzafiato, reso ancora più emozionante dalla splendida colonna sonora del Maestro Ennio Morricone.

Mission”, tra i tanti premi, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 1986 e il Premio Oscar per la Migliore Fotografia nel 1987.

Nel cast Robert De Niro, Jeremy Irons, Ronald Pickup, Liam Neeson, Aidan Quinn.

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