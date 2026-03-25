“Morgane – Detective geniale” – 25 marzo – La trama

Su Rai1 mercoledì 25 marzo 2026 in prima serata un nuovo appuntamento con la quinta stagione della serie “Morgane – Detective geniale”.

Due gli episodi in programma dal titolo “Effetto Barnum” e “L’uomo con la bottiglia mezza piena”.

La regia è di Vincent Jamain.

Morgane – Detective geniale – La trama degli episodi

Nell’episodio “Effetto Barnum”, una donna si reca al Commissariato di Lille per segnalare una aggressione.

Nulla di strano se non fosse che la donna si ritiene una sensitiva e che l’aggressione segnalata deve ancora avvenire.

Ma non passa molto tempo e la donna viene trovata morta.

Morgane e Karadec indagano.

Nello stesso tempo, i due cercano di nascondere la nuova natura della loro relazione.

Nell’episodio successivo, “L’uomo con la bottiglia mezza piena”, dopo aver ricevuto la notizia della morte di suo padre Serge, Morgane prende il treno con i suoi figli per andare a Boulogne-sur-Mer per spargere le sue ceneri in mare.

Sul treno Morgane nota una serie di strani indizi che le fanno sospettare che uno dei passeggeri sia stato rapito.

Il cast

Nel cast Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin.