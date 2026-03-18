“Morgane – Detective geniale” su Rai1 – La trama

Su Rai1 mercoledì 18 marzo 2026 in prima serata al via la quinta stagione della serie “Morgane – Detective geniale”, con i primi due episodi dal titolo “Dal basso verso l’alto” e “Galatea”.
La regia è di Vincent Jamain.
Morgane – Detective geniale – La trama degli episodi “Dal basso verso l’alto” e “Galatea”
Dopo la nascita del quarto figlio, Léo, Morgane Alvaro si trasferisce con tutta la famiglia a casa di Karadec, papà dell’ultimo nato.
La coppia si trova a gestire una casa affollata, una vita caotica, resa ancora più complicata dal fatto che il piccolo Léo sembrerebbe aver ereditato il carattere ribelle della madre.
Dopo il congedo di maternità, per Morgane la ripresa del lavoro si presenta molto complessa tra una casa e quattro figli con esigenze diverse da gestire, le tensioni domestiche con Karadec e casi di omicidio.
Per esempio, la morte di un uomo in un incidente stradale, che Morgane, grazie al suo intuito, scoprirà essere un omicidio eseguito con un piano premeditato.
Nel frattempo, per Léo è il primo giorno all’asilo nido e Karadec, che fatica a “tagliare il cordone ombelicale”, si porta il figlioletto sulla scena del crimine.
Per la detective si presenta, così, un periodo di lavoro molto movimentato, ricco di humor e colpi di scena.
Nel cast Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin.