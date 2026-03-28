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“Noi del Rione Sanità”, su Rai Premium la prima puntata della serie tv

Redazione
di Redazione
“Noi del Rione Sanità” - Carmine Recano nel ruolo di Don Giuseppe Santoro

Su Rai Premium, sabato 28 marzo 2026 in prima serata, viene proposta la prima puntata della serie tv “Noi del Rione Sanità“.
La fiction è ispirata all’omonimo libro autobiografico di Don Antonio Loffredo.
La regia è di Luca Miniero.

Noi del Rione Sanità – La trama

Don Giuseppe Santoro, personaggio ispirato alla figura di Don Antonio Loffredo, è un prete visionario e con spirito imprenditoriale, un uomo nato con la vocazione di salvare le anime con azioni concrete.

Interpretato da Carmine Recano, Don Giuseppe Santoro è costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale dopo che alcuni detenuti sono evasi nel corso di una trasferta organizzata da lui per avviare un progetto di reinserimento sociale.

Il parroco viene destinato dalla Curia al Rione Sanità dove trova un contesto molto difficile in cui la malavita e la dispersione scolastica impediscono qualsiasi prospettiva di riscatto per i giovani del quartiere.

Nonostante l’ostilità iniziale, Don Giuseppe comincia a muovere i primi passi nel nuovo ambiente. Comprende subito che deve cambiare lo sguardo dei ragazzi senza futuro, nati e cresciuti nel Rione Sanità, avvicinandoli al potere salvifico della bellezza e dell’arte, risorse preziose per una crescita personale e collettiva, per guarire dalle proprie ferite e per risanare l’intero quartiere.

Don Giuseppe può contare da subito sui validi alleati che vivono nella canonica: Suor Celeste, il sacrestano Lello e il chierichetto Asprinio.

In un quartiere dove i ragazzi crescono senza speranze, Don Giuseppe li aiuta a scoprire i propri talenti e a sognare in grande. Ma gli ostacoli sono tanti.

Nel cast Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto e con Giovanni Ludeno.

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