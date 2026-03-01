“Otello” di Verdi su Rai5 – Dirige Zubin Mehta

Rai Cultura propone domenica 1 marzo 2026 alle ore 17.53 su Rai5 il capolavoro di Giuseppe Verdi “Otello”, opera in quattro atti su libretto di Arrigo Boito.

Sul podio il Maestro Zubin Mehta.

La regia è di Valerio Binasco.

Le scene sono di Guido Fiorato, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Pasquale Mari.

Nel cast il tenore Fabio Sartori interprete di Otello, il soprano Marina Rebeka nel ruolo di Desdemona, il baritono Luca Salsi in quello di Jago.

La prima rappresentazione dell’Otello ebbe luogo a Milano, alla Scala, nel 1887.

Otello – Personaggi e interpetri

Otello: Fabio Sartori;

Desdemona: Marina Rebeka;

Jago: Luca Salsi;

Cassio: Riccardo Della Sciucca;

Roderigo: Francesco Pittari;

Lodovico: Alessio Cacciamani;

Montano: Francesco Milanese;

Un araldo: Francesco Samuele Venuti;

Emilia: Caterina Piva.

L’Orchestra, il Coro e il Coro delle Voci Bianche sono del Maggio Musicale Fiorentino.

Maestro del Coro e del Coro delle Voci Bianche Lorenzo Fratini.

La regia televisiva è di Claudia De Toma.