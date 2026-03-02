HomeTelevisione"Pattini d’argento" - Rai2 - La trama
"Pattini d'argento" – Rai2 – La trama

Su Rai2 lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Michael Lockshin dal titolo “Pattini d’argento“.

Pattini d’argento – La trama

Natale 1899. A San Pietroburgo i fiumi e i canali sono strade di ghiaccio dove si pattina, si corre, si fugge.

Matvej è un giovane fattorino che ha ereditato dal padre un prezioso paio di pattini d’argento.
Quando viene ingiustamente licenziato, si unisce a una banda di borseggiatori che si muove rapida sul ghiaccio.

Alisa, invece, è la figlia di un ufficiale di alto rango, e si sente incatenata dalle rigide regole che l’autorità paterna le ha imposto. Sogna di diventare una scienziata, contrariamente a quello che la famiglia ritiene giusto per una donna della sua posizione sociale.

Le strade dei due giovani sono destinate ad incrociarsi.

Nel cast Fedor Fedotov, Sonya Priss, Yuriy Borisov, Aleksej Guskov, Severija Janusauskaite.

