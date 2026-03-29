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“Per sempre Gino”, Rai2 ricorda Gino Paoli – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Gino Paoli

Rai2, domenica 29 marzo 2026 in prima serata, ricorda Gino Paoli con una serata evento condotta da Pierluigi Diaco.

Numerosi gli ospiti. Tra questi Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Giordano Bruno Guerri.

Un omaggio speciale al cantautore sarà riservato dall’ex Presidente della Camera Fausto Bertinotti, che ricorderà il contesto sociale in cui ebbe inizio la carriera di Gino Paoli.

L’attrice Milena Vukotic interpreterà i testi delle due canzoni “Io vivo nella luna” e “Volevo averti per me”.
Francesco Baccini eseguirà “Quattro amici”; Simone Cristicchi “Ti lascio una canzone”; Serena Autieri “Una lunga storia d’amore”; Nino Buonocore “Averti addosso”; Chiara Galiazzo “Senza fine”; Alberto Bertoli “La gatta”; Dario Ballantini “Un altro amore”.

Durante la serata sono previsti gli interventi di Claudia Gerini, Lina Sastri, Sergio Castellitto.

Il programma è arricchito da immagini di repertorio del cantautore, dagli anni Sessanta a oggi.

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