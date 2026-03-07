HomeTeatro“Pignasecca e Pignaverde”, commedia con Tullio Solenghi su Rai5
TeatroTelevisione

“Pignasecca e Pignaverde”, commedia con Tullio Solenghi su Rai5

Redazione
di Redazione
Tullio Solenghi

Rai5, sabato 7 marzo 2026 in prima serata, propone “Pignasecca e Pignaverde”, commedia in due atti di Emerico Valentinetti, con protagonista e regista Tullio Solenghi, che ha firmato, insieme a Margherita Rubino, anche l’adattamento.

Le scene e i costumi sono stati disegnati da Davide Livermore.

Con Tullio Solenghi, nei panni di Felice Pastorino, sono sul palco Claudia Benzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano, Stefania Pepe.

Lo spettacolo, co-prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Teatro Sociale di Camogli, è stato registrato nel 2024 al Teatro Sociale di Camogli.

Pignasecca e Pignaverde – La trama

Felice Pastorino vorrebbe per la figlia Amalia un matrimonio di interesse. Infatti le propone di sposare il cugino Alessandro, commerciante benestante.

Ma Amalia non vuole proprio saperne perché è innamorata di Eugenio, che è partito per l’America a cercare fortuna in seguito al rifiuto di Felice di concederle la mano di sua figlia.

MOSTRE

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”, mostra alla GAM di Milano

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei