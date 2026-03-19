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“Pino Daniele – Il tempo resterà” – Rai5

Redazione
di Redazione
Pino Daniele

In occasione dell’anniversario della nascita di Pino Daniele, Rai Cultura rende omaggio al grande cantautore partenopeo trasmettendo su Rai5, giovedì 19 marzo 2026 in prima serata, il docu-film di Giorgio Verdelli dal titolo “Pino Daniele – Il tempo resterà”.

Attraverso immagini, testimonianze di amici e artisti e tanta musica, il film è l’occasione per quanti hanno amato e amano Pino Daniele di ritrovare le sue interpretazioni più celebri e seguire il suo percorso artistico dagli anni ’70 agli ultimi concerti.

È un ritratto dell’artista che mette in luce il rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la capacità di essere apprezzato a livello internazionale.

Le canzoni e le frasi di Pino Daniele sono il filo conduttore del film che, grazie alla selezione dei materiali fatta da Giorgio Verdelli con il figlio del musicista, Alessandro Daniele, trova nel cantautore stesso la sua voce narrante, supportato da Claudio Amendola.

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