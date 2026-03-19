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“Rigoletto” di Verdi con la regia di Martone – Rai5

Redazione
di Redazione
Foto Brescia e Amisano © Teatro alla Scala
Foto Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Rai Cultura propone, giovedì 19 marzo 2026 alle ore 23.16 su Rai5, l’opera di Giuseppe Verdi Rigoletto” andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nella Stagione 2021- 2022.

Il melodramma verdiano in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma “Le Roi s’amuse” di Victor Hugo, è stato rappresentato la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1851.

Sul podio il Maestro Michele Gamba.
La regia è di Mario Martone.
Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Pasquale Mari, le coreografie di Daniela Schiavone.

Rigoletto – Personaggi e interpreti

Duca di Mantova: Piero Pretti;
Rigoletto: Amartuvshin Enkhbat;
Gilda: Nadine Sierra;
Sparafucile: Gianluca Buratto;
Maddalena: Marina Viotti;
Monterone: Fabrizio Beggi.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano.
Maestro del Coro Alberto Malazzi.

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