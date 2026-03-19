“Rigoletto” di Verdi con la regia di Martone – Rai5

Rai Cultura propone, giovedì 19 marzo 2026 alle ore 23.16 su Rai5, l’opera di Giuseppe Verdi “Rigoletto” andata in scena al Teatro alla Scala di Milano nella Stagione 2021- 2022.
Il melodramma verdiano in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma “Le Roi s’amuse” di Victor Hugo, è stato rappresentato la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1851.
Sul podio il Maestro Michele Gamba.
La regia è di Mario Martone.
Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Pasquale Mari, le coreografie di Daniela Schiavone.
Rigoletto – Personaggi e interpreti
Duca di Mantova: Piero Pretti;
Rigoletto: Amartuvshin Enkhbat;
Gilda: Nadine Sierra;
Sparafucile: Gianluca Buratto;
Maddalena: Marina Viotti;
Monterone: Fabrizio Beggi.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano.
Maestro del Coro Alberto Malazzi.