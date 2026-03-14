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“Sal Da Vinci – Stasera… che sera!”, concerto su Canale 5 – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Sal Da Vinci

Su Canale 5, sabato 14 marzo 2026 in prima serata, viene riproposto “Sal Da Vinci – Stasera… che sera!”, il grande concerto evento che Sal Da Vinci ha tenuto a Napoli in piazza Plebiscito.

Insieme a Sal Da Vinci, sul palco ospiti eccezionali. Tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese.

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.

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