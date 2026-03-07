“Sanremo Top” con Carlo Conti e i protagonisti del Festival

Su Rai1, dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, il 7 e il 14 marzo 2026 due appuntamenti in prima serata con “Sanremo Top”. Conduce Carlo Conti.
Protagonisti i Big che hanno partecipato al Festival di Sanremo e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno il brano presentato in gara.
Carlo Conti sarà affiancato da Nino Frassica con la sua inconfondibile ironia.
Al programma parteciperanno Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi, che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti.
A “Sanremo Top” verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio.