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“Siccità”, il film di Paolo Virzì su Rai5

Redazione
di Redazione
Siccità

Su Rai5 martedì 24 marzo 2026 alle ore 21.24 va in onda il film di Paolo Virzì dal titolo “Siccità”.

Siccità – La trama

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini.

Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori.

Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

Nel cast Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco.

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