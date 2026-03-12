HomeTelevisioneSplendida cornice – 12 marzo - Jovanotti, Rocco Papaleo, Aleandro Baldi tra...
Splendida cornice – 12 marzo – Jovanotti, Rocco Papaleo, Aleandro Baldi tra gli ospiti di Geppi Cucciari

Su Rai3 giovedì 12 marzo 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma: Lorenzo Jovanotti, in collegamento da Singapore; Marco Belinelli, leggenda del basket italiano e vincitore del titolo NBA; Lino Guanciale, a teatro con lo spettacolo “Miracolo a Milano”; Rocco Papaleo, regista del nuovo film “Il bene comune”; Aleandro Baldi, con il nuovo brano “Mancarsi ed aversi”; in collegamento il geologo Mario Tozzi.

Tra gli ospiti di Geppi Cucciari i primi ballerini del Teatro alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, in scena con il balletto “Amore e Psiche”.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicoterapeuta Alberto Penna.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.

