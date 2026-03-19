“Splendida cornice” – 19 marzo – Tra gli ospiti Milly Carlucci e Dargen D’Amico

Su Rai3 giovedì 19 marzo 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.
Tanti gli ospiti del programma: Milly Carlucci, da sabato 21 marzo su Rai1 con lo storico show “Canzonissima”; i The Jackal, nella formazione composta da Gianluca Colucci (Fru), Aurora Leone, Ciro Priello, Martina Tinnirello; Dargen D’Amico, con il suo nuovo album “Doppia mozzarella”; Limahl, noto per avere interpretato il brano “The NeverEnding Story” della colonna sonora del film “La Storia infinita”; il trio musicale internazionale L’Antidote, composto da Rami Khalifé, Bijan Chemirani e Redi Hasa, che si esibirà sulle note di “Pomegranate”.
Saranno inoltre presenti lo scrittore Paolo Di Paolo, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani ed Ettore Andenna, giornalista e conduttore di programmi storici come l’indimenticato “Giochi senza Frontiere”.
In collegamento da Londra interverrà l’attore palestinese Motaz Malhees, tra gli interpreti del film “La voce di Hind Rajab”.
Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.
Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.