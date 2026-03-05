Splendida cornice – Gli ospiti del 5 marzo

Su Rai3, giovedì 5 marzo 2026 in prima serata, torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma: in collegamento da New York Susan Sarandon, cinque volte candidata al Premio Oscar e vincitrice di una statuetta; Matilda De Angelis, presente in studio, protagonista del film “La Lezione”; il conduttore radiofonico Linus, sostenitore della campagna Dynamo Camp; la giornalista Giovanna Botteri; Zena Vanacore, interprete di Lingua dei Segni Italiana; la cantante Syria; il conduttore Edoardo Camurri.

Interverranno anche la signora di 105 anni Gianna Pratesi e gli attori Davide Paniate, Gianni Cinelli e Massimo De Lorenzo.

E ancora, in collegamento da Roma, dal laghetto dell’Eur, Lillo Petrolo e Stefano Mancuso, conduttori del nuovo programma di Rai Cultura “La pelle del mondo”, mentre da Ovindoli, per gli Special Olympics, Paride Vitale e Beatrice Tassone, fumettista e attivista.

Spazio alle performance dal vivo con il Ditonellapiaga, che insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari, interpreterà “Che fastidio”, mentre le Bambole di Pezza si esibiranno con “Resta con me”.

Tornano anche i ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni sulle “Sonate” di Bach.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.