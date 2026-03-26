“Splendida cornice” – Gli ospiti di Geppi Cucciari – 26 marzo

Su Rai3 giovedì 26 marzo 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.
Tanti gli ospiti del programma: Vittoria Puccini, tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone “Scuola di seduzione”; Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band; Isabella Ragonese e Corrado Fortuna, tra i protagonisti del film “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi; i giornalisti Massimo Giannini, Beppe Severgnini, Lorenza Ghidini.
Non mancherà la musica: Noemi interpreterà uno dei suoi brani e Giuliano Palma renderà omaggio a Gino Paoli.
Spazio all’arte visiva con il giornalista, critico e divulgatore Nicolas Ballario, e alla danza con Andrea Sarri, primo ballerino dell’Opéra di Parigi, in collegamento dal prestigioso teatro francese per una performance sulle note di “Non, je ne regrette rien” di Edith Piaf.
Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicologo e psicoterapeuta Carlo Boracchi.
Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.