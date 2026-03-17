“Stasera a letto tardi” – Anticipazioni puntata del 17 marzo – Rai2

Su Rai2 martedì 17 marzo 2026 alle ore 21.30 va in onda una nuova puntata dello show “Stasera a letto tardi“.
Conducono i The Jackal: Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci).
Con loro nel programma alcuni bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza.
Durante la puntata momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti.
Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dei bambini.
In questa puntata, a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli, ci saranno Flavio Insinna, Filippo Bisciglia, Topo Gigio. Sarà, inoltre, presente Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”, con uno dei suoi numeri.
Nel corso della puntata, i piccoli protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova con alcune “missioni” – assegnate loro dai The Jackal – che, se portate a termine, daranno diritto al “Patentino da adulto”.
Spazio, infine a “Le leggi dei bambini”: i piccoli, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.