“Stasera a letto tardi”, gli ospiti – Rai2

Su Rai2 martedì 3 marzo 2026 alle ore 21.20 va in onda il nuovo show “Stasera a letto tardi“, condotto dai The Jackal.

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo.

Con loro ci sarà un gruppo di bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza.

Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri.

Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dei bambini.

Nella prima puntata, a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli in studio, ci saranno Carlo Conti, reduce dal Festival di Sanremo; Mattia Furlani, fuoriclasse del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024; Matilde Gioli, attrice protagonista, tra le altre cose, di una delle serie più amate dal pubblico, “Doc – Nelle tue mani”.

Inoltre, nel corso della puntata, i piccoli protagonisti, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova con alcune “missioni” – assegnate loro dai The Jackal – che, se portate a termine, daranno diritto al “Patentino da adulto”.

Spazio, infine a “Le leggi dei bambini”: in ogni puntata, i bambini, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero.