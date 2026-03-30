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“Stasera a letto tardi” – Gli ospiti – Ultima puntata

Redazione
di Redazione
Stasera a letto tardi

Su Rai2 lunedì 30 marzo 2026 in prima serata va in onda l’ultima puntata dello show “Stasera a letto tardi“.
Conducono i The Jackal: Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci).

Con loro nel programma alcuni bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza.

Durante la puntata momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti.

Nel programma interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dei bambini. 
In questa puntata, a soddisfare le curiosità più disparate dei piccoli, ci saranno Mara Venier, Maccio Capatonda, i The Kolors.

Spazio anche a “Le leggi dei bambini”: i piccoli, proprio come in una sorta di Parlamento, hanno votato alcune proposte di legge fatte da loro stessi e in questa puntata stabiliranno un decalogo con le leggi che vorrebbero.

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