“Stasera tutto è possibile” – 11 marzo – Nek tra gli ospiti di De Martino

Su Rai2 mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata va in onda un nuovo appuntamento di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.
“Step Duel” è il tema di questa seconda puntata del programma.
Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, Nek, Aurora Leone, Fabio Balsamo dei “The Jackal”, Claudio Lauretta.
Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio.
Tra gli altri giochi della serata: “Stammi dietro dance”, “Segui il labiale” e “Do re mi fa male”.
Presenti anche il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.