“Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti – 25 marzo

Su Rai2 mercoledì 25 marzo 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.
“Step in fiore” è il tema di questa quarta puntata del programma.
Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano, Vincenzo De Lucia.
Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata. Tra gli altri giochi di questa puntata: Speed Quiz, Fotomimo, Decollo immediato e Segui il labiale.
Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.