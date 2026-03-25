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“Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti – 25 marzo

Redazione
di Redazione
Stasera tutto è possibile

Su Rai2 mercoledì 25 marzo 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.

Step in fiore” è il tema di questa quarta puntata del programma.

Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano, Vincenzo De Lucia.

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata. Tra gli altri giochi di questa puntata: Speed Quiz, Fotomimo, Decollo immediato e Segui il labiale.

Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

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