“Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti di Stefano De Martino – Rai2

Su Rai2 mercoledì 18 marzo 2026 in prima serata va in onda un nuovo appuntamento di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.
“Step Crime” è il tema di questa terza puntata del programma.
Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Nicola Nocella,Claudio Lauretta.
Molti, come sempre, i giochi che si avvicenderanno nel corso dello show: da Step Burger ad Alphabody, passando per Rubagallina e Segui il labiale, fino ai divertenti sketch nella Stanza inclinata, icona del programma.