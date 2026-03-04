HomeTelevisione"Stasera tutto è possibile" - Gli ospiti di Stefano De Martino
Televisione

“Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti di Stefano De Martino

Redazione
di Redazione
Stasera tutto è possibile

Su Rai2 mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21.20 va in onda la dodicesima edizione di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.

Nel cast del programma Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo.

Non mancheranno, poi, le imitazioni di Vincenzo De Lucia alle quali si aggiungeranno, quest’anno, quelle di Claudio Lauretta

Sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso, a cominciare da “Step Back”, tema della prima puntata.

Alla trasmissione parteciperanno comici, attori e volti noti dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco e improvvisare nelle varie prove. Ospiti della prima puntata Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani, Mariasole Pollio

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio.
Confermati anche i grandi “classici”, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo. E ci saranno, naturalmente, alcune novità e sorprese.

Presenti, anche in questa nuova edizione, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

Fondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

