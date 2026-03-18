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“Stasera tutto è possibile”, tra gli ospiti Rocco Papaleo e Nathalie Guetta

Redazione
di Redazione
Stasera tutto è possibile

Su Rai2 mercoledì 18 marzo 2026 in prima serata va in onda un nuovo appuntamento di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.

Step Crime” è il tema di questa terza puntata del programma.

Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Nicola Nocella,Claudio Lauretta.

Molti, come sempre, i giochi che si avvicenderanno nel corso dello show: da Step Burger ad Alphabody, passando per Rubagallina e Segui il labiale, fino ai divertenti sketch nella Stanza inclinata, icona del programma.

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