Su Rai2 “Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti

Su Rai2 mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21.20 va in onda la dodicesima edizione di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.

Nel cast del programma Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo.

Non mancheranno, poi, le imitazioni di Vincenzo De Lucia alle quali si aggiungeranno, quest’anno, quelle di Claudio Lauretta.

Sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso, a cominciare da “Step Back”, tema della prima puntata.

Alla trasmissione parteciperanno comici, attori e volti noti dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco e improvvisare nelle varie prove. Ospiti della prima puntata Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani, Mariasole Pollio.

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio.

Confermati anche i grandi “classici”, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo. E ci saranno, naturalmente, alcune novità e sorprese.

Presenti, anche in questa nuova edizione, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.