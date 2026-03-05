Su Rai5 un documentario su Lucio Battisti

In occasione dell’anniversario della nascita di Lucio Battisti, su Rai5 giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21.23 va in onda il documentario di Maite Carpio dal titolo “Lucio per amico. Ricordando Battisti”.

In primo piano l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti, attraverso un vasto materiale d’archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto.

Renzo Arbore, Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco accompagnano il telespettatore alla scoperta di uno dei cantautori più innovativi e influenti della musica italiana.

Testimone d’eccezione è Giulio Rapetti, in arte Mogol, al centro di un’ampia intervista che ripercorre l’amicizia e la lunga collaborazione con Battisti.

A scandire il racconto le canzoni che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, molte eseguite dalla voce dello stesso Lucio Battisti, altre con le performance di Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri. Sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi, interpreteranno, ognuno con il proprio stile, quattro canzoni – Il tempo di morire, Amarsi un po’, Emozioni e Io vivrò -, quattro successi tratti da un repertorio che rappresenta un unicum nella storia della musica, capace di parlare ancora oggi a intere generazioni.