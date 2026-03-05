HomeTelevisioneSu Rai5 un documentario su Lucio Battisti
Su Rai5 un documentario su Lucio Battisti

Lucio Battisti

In occasione dell’anniversario della nascita di Lucio Battisti, su Rai5 giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21.23 va in onda il documentario di Maite Carpio dal titolo “Lucio per amico. Ricordando Battisti”.

In primo piano l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti, attraverso un vasto materiale d’archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto.

Renzo Arbore, Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco accompagnano il telespettatore alla scoperta di uno dei cantautori più innovativi e influenti della musica italiana.

Testimone d’eccezione è Giulio Rapetti, in arte Mogol, al centro di un’ampia intervista che ripercorre l’amicizia e la lunga collaborazione con Battisti.

A scandire il racconto le canzoni che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, molte eseguite dalla voce dello stesso Lucio Battisti, altre con le performance di Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri. Sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi, interpreteranno, ognuno con il proprio stile, quattro canzoni – Il tempo di morire, Amarsi un po’, Emozioni e Io vivrò -, quattro successi tratti da un repertorio che rappresenta un unicum nella storia della musica, capace di parlare ancora oggi a intere generazioni.

"Lucrezia" di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
"Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque", mostra alla GAM di Milano

"Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque"
"Le filatrici" di Luigi Bocca alla Società Economica di Chiavari

Insieme a Per tua dote, Le filatrici è forse il dipinto di ispirazione verista più noto e convincente di Luigi Bocca (Vigevano 1872 –...
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione

