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Sul Nove “Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti – 22 marzo

Redazione
di Redazione
Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 22 marzo 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo; il duo artistico Ficarra e Picone; Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del film “…che Dio perdona a tutti”, al cinema dal 2 aprile 2026; Sabrina Ferilli, al cinema con “Notte prima degli esami 3.0”; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano; il climatologo Luca Mercalli; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Tredici Pietro, che ha partecipato al recente Festival di Sanremo con il brano “Uomo che cade”; Guido Meda, inviato della nuova edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Mara Venier; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Francesco Mandelli, al cinema dal 26 marzo con “Cena di classe”; Enzo Iacchetti; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

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