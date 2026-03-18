Sul Nove gli anni Sessanta raccontati da Veltroni

Sul NOVE e in streaming su discovery+ mercoledì 18 marzo 2026 va in onda in prima serata “Le emozioni che abbiamo vissuto – Gli anni Sessanta, quanto tutto sembrava possibile”, di e con Walter Veltroni. Un nuovo appuntamento del ciclo dedicato alla storia recente raccontata da grandi autori del panorama culturale italiano.

Un viaggio nel decennio che ha cambiato la nostra società ripercorso attraverso esperienze e ricordi personali che diventano memoria collettiva.

Dall’Italia degli anni ‘50, passando per il fervore della ricostruzione del Paese, Veltroni accompagna lo spettatore nell’atmosfera dell’enorme onda di energia creativa e libertà che coinvolse e travolse un’intera generazione di giovani. Tra le rivoluzioni nella produzione culturale e le innumerevoli innovazioni tecnologiche che entrarono nelle case degli italiani, si attraversa un periodo all’insegna di cambiamenti senza precedenti ma anche di grandi contraddizioni.

La narrazione alterna fatti storici memorabili impressi nell’immaginario collettivo di ieri e di oggi a piccoli frammenti di quotidianità e cronaca del tempo, dagli oggetti più usati alle canzoni più amate, fino ai film, alle pubblicità e ai giornali dell’epoca, in un racconto che si avvale anche di preziose foto e immagini di repertorio, talvolta inedite, a scorrere sullo sfondo come parte della scenografia.

Sul palco insieme a Veltroni, il giovane e talentuoso pianista Gabriele Rossi.

“Le emozioni che abbiamo vissuto – Gli anni Sessanta, quanto tutto sembrava possibile” è stato registrato al Teatro Borsoni di Brescia.