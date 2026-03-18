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“Ténor”, film su Rai Movie – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Ténor

Su Rai Movie mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Claude Zidi Junior dal titolo “Ténor”.

Ténor – La trama

Abbandonato dai genitori da piccolo, Antoine è cresciuto con il fratello nella periferia di Parigi.
Il giovane studia da contabile senza grande entusiasmo e consegna sushi a domicilio.

La sua vocazione è però il rap, un campo nel quale sta cercando il successo. Un giorno gli capita una consegna al Teatro dell’Opera.

Madame Loyseau, insegnante di canto, si accorge così che Antoine ha una voce straordinaria e si mette in testa di convertirlo alla lirica.

Nel cast, protagonista del film è il vero rapper MB14, Michèle Laroque, Guillaume Duhesme, Samir Decazza, Marie Oppert.

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