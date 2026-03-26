“The Miracle Club”, film su Rai Movie – La Trama

Su Rai Movie giovedì 26 marzo 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Thaddeus O’Sullivan dal titolo “The Miracle Club”.
The Miracle Club – La trama
Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche, Lily, Eileen e Dolly.
Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio a Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica.
Poco prima del viaggio, la loro vecchia amica Chrissie arriva a Ballygar per il funerale della madre, dopo un lungo esilio negli Stati Uniti.
Il suo ritorno riapre vecchie ferite e le quattro dovranno confrontarsi con il loro passato, anche quando viaggiano alla ricerca di un miracolo.
Nel cast Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Stephen Rea, Agnes O’Casey, Mark O’Halloran, Mark Mckenna, Niall Buggy, Hazel Doupe.