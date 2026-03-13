“The Voice Generations” – 13 marzo – Rai1

Su Rai1, venerdì 13 marzo 2026 in prima serata, secondo appuntamento con “The Voice Generations“, lo spin-off di “The Voice” che vede la partecipazione di gruppi di due o più persone di generazioni differenti, legate da rapporti di parentela, di amicizia e unite dalla passione per il canto.

Il programma è condotto da Antonella Clerici.

Nelle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, i giudici, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, ascoltano, voltati di spalle, le esibizioni dei gruppi in gara senza poterli vedere. Sarà, dunque, solo la loro voce a doverli conquistare: in questo caso il coach potrà voltarsi e il gruppo entrerà nella sua squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il gruppo a decidere in quale squadra gareggiare.

Anche in “The Voice Generations” i coach avranno la possibilità di bloccare un altro giudice tramite il tasto “Super Blocco”, impedendogli di portare quel gruppo nel proprio team.

Nella serata finale di venerdì 27 marzo sarà eletto il gruppo vincitore della seconda stagione di “The Voice Generations“.

